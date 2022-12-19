أمريكا.. طعن سلحفاة وادعى الثمالة لا "القسوة"
عُثر على سلحفاة أفريقية تُدعى مايكل أنجلو (70 عامًا)، وهي تنزف بعد طعنها بعيدان طولها ست بوصات اقتُلعت من بوابة حديقة خشبية في الولايات المتحدة.
وأشارت صحيفة "مترو" البريطانية، الأحد، نقلاً عن وسائل إعلام أمريكية، إلى أن المتهم جورج روبلز (42 عامًا)، حُكم عليه في محكمة بكاليفورنيا، بعد أن دفع بعدم الطعن في اتهامات الإساءة للحيوانات والسطو التجاري والتخريب.
وقال محامي المتهم إن سلوك موكله ضد السلحفاة كان نتيجة الإفراط في الثمالة، وليس القسوة أو الوحشية ضد الحيوانات.
وذكرت الصحيفة أن العيدان وُجدت مغروزة بين رأس السلحفاة ورجليها، فيما تم العثور على زجاج مهشم على ظهرها.
وكشفت أن المتهم متورط بارتكاب عمليات اقتحام أخرى في حضانات حيوان شرق سان خوسيه، وسرقة آلاف الدولارات في الأيام التي سبقت الهجوم على السلحفاة.
وذكرت الصحيفة أنه حُكم على روبلز بالسجن لمدة عامين مع العلاج الإلزامي للصحة العقلية وتعاطي المخدرات، إضافة لمنعه من امتلاك أي حيوانات لمدة 10 سنوات.
وأكدت أن السلحفاة احتاجت لعملية جراحية بعد الهجوم، فيما قال الطبيب البيطري الذي أجرى العملية إنها تتحسن باستمرار.