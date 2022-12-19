أمريكا.. طعن سلحفاة وادعى الثمالة لا "القسوة"

عُثر على سلحفاة أفريقية تُدعى مايكل أنجلو (70 عامًا)، وهي تنزف بعد طعنها بعيدان طولها ست بوصات اقتُلعت من بوابة حديقة خشبية في الولايات المتحدة.

وأشارت صحيفة "مترو" البريطانية، الأحد، نقلاً عن وسائل إعلام أمريكية، إلى أن المتهم جورج روبلز (42 عامًا)، حُكم عليه في محكمة بكاليفورنيا، بعد أن دفع بعدم الطعن في اتهامات الإساءة للحيوانات والسطو التجاري والتخريب.

وقال محامي المتهم إن سلوك موكله ضد السلحفاة كان نتيجة الإفراط في الثمالة، وليس القسوة أو الوحشية ضد الحيوانات.