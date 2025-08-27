الفنان المصري سامح حسين يتعرض لوعكة صحية

أعلن الفنان المصري سامح حسين عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تعرضه لوعكة صحية، وهو ما أثار قلق جمهوره ومحبيه.

ونشر الفنان حسين الأية رقم 80 من سورة الشعراء، التي يقول الله تعالي فيها ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾، وعلّق عليها الفنان بالدعاء قائلًا: "اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ حتّى تَرْضى، ولَكَ الحَمْدُ إذا رَضِيتَ، ولَكَ الحَمْدُ بَعْدَ الرِّضا".

ومضى الفنان المصري حسين في منشوره متعجبًا: "ما أضعف الإنسان!"، بالإشارة إلى ضعف الإنسان أمام المرض مهما كان نوعه أو خطورته، لكنه لم يُحدد نوع المرض الذي ألم به.

ويُعرف عن سامح حسين التزامه الدائم بتقديم أعمال فنية أسرية وكوميدية ذات قيمة وتناسب الجميع، وهو ما جعل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يكرمه بعد برنامج "قطايف"، الذي قدمه في رمضان الماضي ونال استحسان الجميع بمن فيهم الرئيس.

وفي سياق مُتصل، شارك الفنان سامح حسين مع متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام"، وعلق عليها بالقول: "التعايش بين السعادة والحزن هو جزء طبيعي من الحياة، حيث لا يوجد شعور يدوم للأبد".

وتدور أحداث فيلم" تحت الطلب" فى إطار اجتماعي كوميدي، ويتناول فلسفة الحياة والموت من خلال تجسيدهما كشخصيتين تختلفان مع مفاهيم الوجود.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب سامح حسين كل من: نانسي صلاح، محمد رضوان، علاء مرسي، إسماعيل فرغلي، سلوى عثمان، سامي مغاوري، سارة الدرزاوي، إبرام سميرو من تأليف زوجته وسام حامد، وإخراج هاني حمدي.