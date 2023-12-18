ارتفاع معدلات الشيخوخة في إسبانيا

أفاد تقرير صادر عن المعهد الوطني الإسباني للإحصاء، بأن عدد الشباب في إسبانيا قد انخفض بمقدار 40625 نسمة هذا العام، بين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، بينما ارتفع عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 64 عامًا بمقدار 205974 نسمة، بارتفاع نسبته 2.17% عن العام الماضي.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع "إنفوباي" الإخباري، فإن الاتجاه التصاعدي لا يزال مستمرًّا كما كان في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالسكان حسب المجتمع، إذ نمت مقاطعة كاتالونيا بـ 140140 نسمة إضافية، ومدريد بـ 128649 نسمة، وفالنسيا بـ 108079 نسمة

وأشار التقرير إلى أن 44% من السكان الإسبان يقيمون في نفس المكان الذي ولدوا فيه.

وتعكس إسبانيا الاتجاهات السكانية التي تحدث في معظم دول العالم الأول، إذ يعيش 40% من السكان في المدن الكبيرة.

ويُعد النوع الثاني من المراكز الحضرية الذي يضم أكبر عدد من السكان هو الذي يشمل مدنًا يتراوح عدد سكانها من 10 آلاف إلى 50 آلف نسمة. ويعيش ما يقرب من 27% من السكان في هذه البلديات.