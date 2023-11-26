9 قتلى في نزاع على أراض في واهاكا بالمكسيك‎

قُتل تسعة أشخاص السبت، عندما فتح مسلّحون النار على شاحنة صغيرة في ولاية واهاكا في المكسيك، وفق ما أفاد مكتب المدعي العام، مرجحًا أن يكون خلاف على الأراضي هو الدافع للجريمة.

وأَطلق المسلحون النار على شاحنة "بيك آب" كانت تنقل أشخاصًا من بلدية سانتياغو ميتلانتوغو إلى بلدة نوتشيستلان، حيث تعرضوا لـ"كمين"، وفق مكتب المدعي العام.

وأفاد بيان الادعاء بأن إطلاق النار "تسبّب بفقدان تسعة أشخاص حياتهم في المكان"، في حين أُصيبت ثلاث نساء ورجل بجروح وتمّ نقلهم إلى المستشفى.

وأكد بيان الادعاء العام العمل على تحديد هوية مطلقي النار. وأضاف "الاعتداءات بين المجتمعات لا تسهم في حلّ المشاكل. على العكس، تسهم في المرارة"، دون تفاصيل إضافية.

وهي المرة الثانية خلال هذا الأسبوع تشهد ولاية واهاكا اعتداء على خلفية خلافات بشأن الأراضي.

وقُتل خمسة أشخاص الأربعاء بينهم شرطيان واثنان من مسؤولي البلدية، بعد تبادل لإطلاق النار بين سكان سان ميغيل إل غراندي وليانو دو غوادالوب.

والنزاعات على ملكية الأراضي الزراعية مشكلة مزمنة تعانيها المكسيك منذ عقود، خاصة في مناطق السكان الأصليين بجنوب البلاد.