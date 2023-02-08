فنجانا قهوة في "ستاربكس" يكلفان زوجين أمريكيين 4500 دولار

وقال الزوجان لوسائل إعلام أمريكية، إن فنجانين من القهوة عادة ما يكلفاهما في هذا المقهى حوالي 10 دولارات، ولكن في هذه المرة جاءت الفاتورة بقيمة إجمالية بلغت 4،456.27 دولار.

وبحسب تصريحاتهما، فإن الزوجة انتبهت لقيمة الفاتورة، بعد يومين من زيارتهما للمقهى، أثناء تسوقها مع أطفالها الأربعة، حيث عندما استخدمت بطاقة الشراء كشفت عن نفاد الرصيد.

وعندما تحقق الزوجان في الأمر، تبين أن مقهى ستاربكس فرض عليهما دفع إكرامية بقيمة 4444.44 دولار بالإضافة إلى تكلفة طلب القهوة.

جراء ذلك، اتصلت العائلة بمدير فرع مقهى ستاربكس بالمنطقة لإخباره حول ما حدث، ولكن دون جدوى، ثم أرسلت الشركة للزوجين شيكين بمبلغ الإكرامية، ولكن عندما حاولا صرفه تبين أنه دون رصيد.

وحاولت العائلة بعد ذلك الاتصال عشرات المرات، بخط مساعدة خدمة العملاء في ستاربكس.

وبعد محاولات متكررة، تلقى الزوجان مكالمة من أحد ممثلي الشركة والذي أبلغهما بأن شركته سترسل لهما شيكات جديدة، ولكن حتى اليوم لم يستلماها، وتقدما ببلاغ للشرطة.