مقتل طالب سعودي في مدينة كامبريدج البريطانية (صور وفيديو)

قُتل طالب سعودي يبلغ من العمر 21 عاماً، بعد تعرضه للطعن في الرقبة أثناء تواجده في حديقة عامة جنوب مدينة "كامبريدج" البريطانية.

وأشارت مصادر بريطانية إلى أن الشاب كان يدرس في معهد (EF) الدولي لتعليم اللغات في كامبريدج وتعرض للطعن خلال عودته لمقر إقامته.

ونشر ناشطون سعوديون صوراً للشاب الراحل، فيما نشر آخرون مقاطع قالوا إنها توثق لحظة اعتقال المشتبه به بتنفيذ جريمة القتل.

وبحسب شهود عيان، فقد شوهد الضحية ملقى على الأرض في الحديقة وحاول المسعفون إنقاذ حياته، ونُقل للمستشفى لكن أعلنت وفاته الساعة 12:01 فجراً.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية أن الشرطة البريطانية ألقت القبض على رجلين "21 و50 عاماً" للاشتباه بتورطهما في الحادث.

وأشارت، في تدوينة عبر حسابها في منصة "إكس"، إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الجريمة.

وفور وقوع الحادث، هرعت قوات الأمن والبحث الجنائي إلى موقع ارتكاب الجريمة للوقوف على ملابسات الحادث ومعاينة الأدلة وجمع الشهادات من الشهود.

ونشر حساب "جمعية الطلبة السعوديين في جامعة كامبردج" على منصة "إكس" بيان نعي للطالب السعودي واسمه محمد بن يوسف بن عبدالعزيز القاسم.

وكانت الشرطة البريطانية قد تلقت بلاغاً عند الساعة 11:27 مساءً، يفيد بتعرض الشاب لاعتداء عنيف، ورغم محاولات الإسعاف، فارق الحياة في موقع الحادث عند الساعة 12:01 صباح السبت.

بدورها، أعلنت السلطات البريطانية أنها اعتقلت شخصين من سكان مدينة "كامبريدج"، حيث تشتبه الشرطة في تورط الأول بجريمة القتل، فيما يُعتقد أن الثاني قد ساعده.

ووجهت الشرطة البريطانية نداءات ومناشدات إلى كل من يمتلك معلومات تتعلق بالقضية بالتواصل العاجل مع جهات التحقيق.