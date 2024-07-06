سجلت مسرحية "صنع في الكويت"، المستمر عرضها على مسارح البلاد منذ نحو ثلاثة أشهر، رقماً قياسياً بعدد العروض على المستويين المحلي والعربي، رغم الانتقادات الواسعة التي طالتها.

واحتفل نجوم المسرحية الغنائية الراقصة بالوصول للعرض 170، بينما يستمر الفريق بتقديم المزيد من العروض مع وجود إقبال لافت في مناطق عدة في الكويت.

وقدمت فرقة العمل عروضها منذ عيد الفطر الماضي في أكثر من مسرح في الكويت، وبمعدل عدة عروض يومياً، تصل لسبعة في بعض الأيام، ما سبب إجهاداً للفنانين المشاركين.

وتجمع المسرحية كوكبة من فناني الكويت، بينهم شجون الهاجري، وعبدالله بوشهري، وعلي كاكولي، وآلاء الهندي، وإيمان الحسيني، وعبدالله عبدالرضا، وحسن عبدال، وروان العلي، وجمال الصالح، وعلي المهيني، ومحمد المنصوري.

و"صنع في الكويت" من تأليف جاسم الجلاهمة، وإخراج شملان النصار، وتضم عدة أغانٍ راقصة كانت السبب وراء الجدل الذي تسببت به المسرحية منذ بدء عرضها.

ويقول جمهور المسرحية إنها ممتعة وخفيفة وتنشر الفرح، بينما ينتقدها فريق آخر بالقول إن "صنع في الكويت" لا تقدم أية رسالة فنية.

ويعد الوصول للعرض رقم 170 في بلد محدود السكان مثل الكويت رقماً لافتاً في ظل تراجع كبير بعدد رواد المسرح في عصر الهواتف النقالة والمشاهدات السريعة، بعد أن كان المسرح في الماضي يستقطب جمهوراً كبيراً، ويستمر عرض بعض المسرحيات لسنوات.