زلزال بقوة 6 درجات يضرب بابوا غينيا

ضرب زلزال بقوة 6 درجات بابوا غينيا الجديدة في وقت مبكر الخميس، على بعد 65 كيلومترًا جنوب شرقي بلدة كيمبي، حسب ما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، وفق "فرانس برس".

وقال المركز إن الهزّة وقعت على عمق 50 كيلومترًا تقريبًا في مقاطعة غرب بريطانيا الجديدة قرابة الساعة 1,13 بعد منتصف الليل (15,13 بتوقيت غرينتش الأربعاء).

ولم تصدر تقارير فورية عن تسجيل أضرار أو إصابات، ولا تحذيرات من حدوث موجات تسونامي.

وتُعدّ الزلازل شائعة في بابوا غينيا الجديدة التي تقع على "حزام النار"، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي وبركاني كثيف تمتدّ من اليابان إلى حوض المحيط الهادئ، مرورا بجنوب شرق آسيا.