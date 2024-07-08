المغرب.. مضيفة طيران تتحول إلى بطلة بعد إنقاذ رضيع

تحولت مضيفة طيران في المغرب، الاثنين، إلى بطلة بعد أن تمكنت من إنقاذ رضيع من موت محقق على متن رحلة للخطوط الملكية المغربية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن رضيعًا يبلغ من العمر 18 شهرًا، تعرض لسكتة قلبية وتوقف التنفس، قبل أن تبلغ والدته طاقم الطائرة بأن طفلها فقد الوعي بشكل مفاجئ.

وتدخلت مضيفة في الطائرة وأجرت عملية تدليك لقلب الرضيع ونجحت في إنقاذ الطفل، كم تم تزويده بالأكسجين بمساعدة رئيس طاقم الضيافة.

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وأبلغ قائد الطائرة فريق الإسعاف بمطار الدار البيضاء بحالة الطفل، حيث تم نقله مباشرة بعد هبوط الطائرة بمطار محمد الخامس الدولي لتلقي المزيد من الرعاية.

وتقدم مسؤولون رسميون بالشكر لمضيفة الطيران وطاقم الضيافة على ما أظهروه من تفانٍ وكفاءة.