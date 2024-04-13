ما حقيقة مشاركة عارضة أزياء سعودية في مسابقة ملكة جمال الكون؟

وكانت عارضة الأزياء السعودية رومي القحطاني، ادعت أنها ستمثل بلادها السعودية في نسخة العام 2024 من المسابقة التي ستجري في 28 أيلول/سبتمبر المقبل.

وراجت أنباء مشاركة القحطاني بشكل واسع، وتداول كثير من المدونين هذه الأنباء، وسط ردود فعل بين مؤيدة للمشاركة، وأخرى معارضة.

وسبق أن مثلت القحطاني المملكة في العديد من المسابقات العالمية، مثل ملكة جمال آسيا في ماليزيا، وملكة جمال العرب للسلام، وملكة جمال أوروبا، وملكة جمال الوحدة العربية، وملكة جمال الشرق الأوسط.

والقحطاني حاصلة على بكالوريوس في طب الأسنان، وتتقن الإنكليزية، والفرنسية، والعربية.