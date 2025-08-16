مصر.. هل تشهد حملة ملاحقة "البلوغرز" أسماء جديدة؟

فتحت الجهات المصرية المختصة تحقيقًا رسميًا موسعًا في البلاغ الذي سبق أن تقدم به المحامي إيهاب المنصوري، ويتضمن اتهامات لعدد من مشاهير "البلوغرز" بـ"ارتكاب أفعال مجرمة قانونًا، وبث محتويات مرئية وصوتية منافية للآداب والقيم المجتمعية".

ويشمل التحقيق الجديد كلًا من لوشا، ومحمود أحمد شيبة، وبيج ياسمين، وأم خالد، ومونلي، وسلمى الرحالة، وجاكسون، وعمر فرج، وأم عمر، وأم جاسر.

ويواجه مجموعة من البلوغرز تهمًا متنوعة أبرزها "بث مقاطع فيديو عبر منصات مختلفة: تيك توك ويوتيوب وفيسبوك وإنستغرام، تحمل إيحاءات جنسية وأفعالًا تمس القيم الدينية، فضلًا عن إبراز مظاهر البلطجة والعنف"، وفق تقارير صحفية.

كما يواجهون كذلك تهم "السب والقذف العلني، إلى جانب أنشطة مالية مشبوهة وظهور علامات الثراء السريع، بما يستدعي التحري عن مصادر الأموال".

وبحسب تقارير صحفية محلية، من المنتظر فحص الهواتف والأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمشكو في حقهم وإجراء تحريات مالية موسعة عبر وحدة مكافحة غسل الأموال، مع إحالة النتائج إلى مصلحة الضرائب لفحص مصادر الدخل.

كما أنه من المتوقع أيضًا حجب الحسابات والقنوات التي تبث المحتوى محل الشكوى، والتحفظ على الأجهزة المستخدمة في إنتاجه، وإدراج الأسماء الواردة في البلاغ على قوائم المراقبة.