ألقت القوات الأمنية في محافظة بابل في العراق، اليوم الأربعاء، القبض على شاب أقدم على قتل والدته وشقيقته "طمعًا بتفرّده بإرث والده".

وقال مصدر أمني، لـ"إرم نيوز"، إنّ "شابًا من ناحية أبو غرق التابعة لمحافظة بابل ارتكب جريمة بشعة بحق والدته وشقيقته، حيث أقدم على قتلهما ذبحًا بواسطة سكين كان قد أعدها مسبقًا لهذا الغرض".

وأضاف أن الجاني ارتكب فعلته هذه، وأراد تمويه فريق التحقيق عبر كسر الباب الأمامي للمنزل في محاولة منه لجعلها تبدو وكأنها جريمة سرقة، إلا أن فريق التحقيق تمكن عبر تتبع الأدلة وخيوط بسيطة من تحديد المجرم.

وأكد المصدر، أن "التحقيقات الأولية مع الجاني أفضت إلى اعترافات له بارتكاب الجريمة، مبررًا ذلك بأنه حاول الاستيلاء على إرث والده بمفرده".