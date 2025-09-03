السجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ لسارة البحراني

وجدت الفنانة العراقية سارة البحراني نفسها في مأزق مع الإعلامي حيدر الحمداني، بعدما اشتعل الخلاف بينهما إثر تصريحات لها على وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت فيها عن تعرضها للابتزاز والمساومة من قبل مخرج.

هذه التصريحات دفعت الحمداني إلى مقاضاتها، ليصدر حكم قضائي بحقها بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن محكمة جنح كربلاء، المتخصصة بقضايا النشر والإعلام، أصدرت، اليوم الأربعاء، حكماً يقضي بحبس سارة البحراني ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، على أن تلتزم بحسن السيرة والسلوك لمدة ثلاث سنوات.

وأوضحت أن الحكم جاء بعد رفع الحمداني دعوى قضائية ضدها على خلفية تصريحاتها الأخيرة بشأن تعرضها للابتزاز من قبل مخرج مسلسل كان مقرراً عرضه في موسم رمضان الماضي.

في المقابل، كان الحمداني قد نشر حلقة تضمنت مكالمة صوتية بينه وبين البحراني، بدت خلالها في حالة انفعالية شديدة وهددت بالانتحار إذا لم يحذف "البرومو" ويتراجع عن نشر الحلقة.

وأشار الحمداني إلى أنه حذف الحلقة خلال مكالمته معها، لكنه فوجئ بعد ساعة بنشرها البرومو ذاته عبر صفحتها على إنستغرام مرفقاً بجزء من المكالمة بينهما، معلقة: "إنهم يبتزونني ويهددونني بطرق ملتوية كي أتنازل لهم!".

وأضاف أن هذا الموقف دفعه إلى اللجوء للقضاء، مؤكداً: "هي من وضعت نفسها في هذا الموقف، وليس حيدر الحمداني من فضحها. لجأتُ إلى القانون لإثبات أنني لا أبتز ولا أساوم".