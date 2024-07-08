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الكويت.. خدمة المجتمع بدلا من السجن في 3 مخالفات

الكويت.. خدمة المجتمع بدلا من السجن في 3 مخالفات
الكويتالمصدر: متداولة
قحطان العبوش
قحطان العبوش
08 يوليو 2024، 11:28 ص

تعد وزارة العدل في الكويت، قانونًا يتيح فرض عقوبات بديلة عن السجن في ثلاثة أقسام من المخالفات، بحيث ينفذ المدان عقوبته في خدمة المجتمع، مثل تنظيف الحدائق والطرقات أو طلاء الجدران المشوهة وغيرها من العقوبات.

وقال وزير العدل الكويتي، محمد الوسمي، إن الوزارة تعمل على إقرار القانون الخاص بالإجراءات والعقوبات البديلة، بحيث تُطَبَّق عقوبات بديلة عن عقوبة الحبس في بعض قضايا الجنح، وفق ما نقلت عنه صحيفة "القبس" المحلية.

وأوضح الوسمي أن العقوبات البديلة تستهدف الأحكام القضائية في الجنح، ومن أبرزها مخالفات المرور، والمخالفات المتعلقة بالبلدية، والمخالفات في قطاع الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر.

وأضاف أن القانون المرتقب ينص على تطبيق إجراءات بديلة على من تصدر بحقهم أحكام بالحبس لا تتجاوز شهرين، عن طريق تبديل العقوبة بخدمة مجتمعية بديلة تكون رادعة لهم من حبسهم، تحت نظر وبصيرة القضاء، بحيث يترك لهم المجال لتحديد الحكم البديل والموافقة عليه.

وأشار الوسمي إلى أن العقوبات البديلة تستهدف الاستفادة مجتمعيًّا من المحكومين الذين تصدر بحقهم أحكام جنح.

ولم يحدد الوزير موعدًا دقيقًا لصدور القانون، لكنه لا يواجه احتمالية الرفض في ظل عدم مناقشته في مجلس الأمة الذي تم حله في البلاد.

االكويتوزارة العدل

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