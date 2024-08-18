في حين أن معظم المدن والعطلات ليست مثالية للأفراد الذين يواجهون صعوبة في التنقل، يوجد كثير من الوجهات التي لن تتطلب من كبار السن المشي كثيرًا.

وبهذا الخصوص عرض موقع "كاليفورنيا موبيليتي" المهتم بصحة كبار السن، عددًا من الوجهات السياحية المريحة لكبار السن، أبزرها:

بروفانس، فرنسا

يمكنك هنا التمتع بمزارع الكروم الرائعة والمناظر الخلابة لجبال الألب.

تشتهر بروفانس بتنوعها البيولوجي وببساتين الزيتون وغابات الصنوبر وحقول اللافندر وكذلك العنب.

وتعد نيس ومرسيليا والريفييرا الفرنسية وأفينيون من الأماكن الشهيرة التي يمكنك زيارتها في أثناء وجودك في المنطقة.

استقر في ملاذ ريفي لقضاء إجازة مريحة.

بالي، إندونيسيا

في إندونيسيا، أصبحت جزيرة بالي مرادفًا لمنتجعات اليوجا والتأمل في غابات أوبود وشواطئ كانجو.

ستجد كثيرًا من المنتجعات والفنادق الفاخرة على الجزيرة، فضلًا عن الشواطئ والمعابد التاريخية.

وبخلاف الاستمتاع بالحياة الساحلية المريحة التي يتوقعها المسافرون من رحلة إلى بالي، فإن التمتع بغروب الشمس أو شروقها، على طول المياه الضحلة لشاطئ سانور أمر لا بد منه.

خليج هالونج، فيتنام

إذا كنت تبحث عن مياه زرقاء هادئة، فلا تبحث أبعد من خليج هالونج، هذا المسطح المائي الجميل يحظى بشعبية كبيرة بين محبي القوارب الذين يرغبون في قضاء بعض الأيام على الماء، أو ربما استكشاف الجزر الجيرية والغابات الساحلية.

وتعد هذه المنطقة موقعًا للتراث العالمي لليونسكو، إذ إنها موطن لعشرات الأنواع من النباتات والحيوانات.

هنا ستجد كثيرًا من الأماكن للإقامة حول الخليج، ولكن أفضل طريقة لتجربة هذه الوجهة هي القفز على متن سفينة سياحية، حتى تتمكن من مشاهدة كل زاوية من هذه الوجهة المذهلة.

جزر البحر الأيوني، اليونان

تعد جزر البحر الأيوني موطنًا لشاطئ نافاجيو الشهير، وهي من أكثر الجزر شعبية لدى المسافرين في اليونان.

ستجد أقصى درجات الهدوء والسكينة في جزيرة باكسوس التي لا تحظى باهتمام كبير، إذ يوجد عدد قليل من المنتجعات، ولكن الكثير من منازل العطلات الجميلة.

أما في جزيرة زاكينثوس، فتوجد كثير من المدن والشواطئ الرائعة للاستجمام والاستمتاع بالمناظر الطبيعية.