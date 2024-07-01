ما سبب حقن قرون وحيد القرن بمواد مشعة في جنوب أفريقيا؟

يحقن علماء من جنوب أفريقيا قرون مجموعة حيّة من حيوانات وحيد القرن بمواد مشعة، لجعلها عديمة الفائدة للحدّ من صيدها الذي يدمّر أعدادا كبيرة من هذا النوع المحمي.

وتضمّ جنوب أفريقيا نحو 80% من أعداد وحيد القرن الأبيض في العالم، والتي تُقدَّر بأقلّ من 13 ألف حيوان. لكنّ البلاد أصبحت نقطة ساخنة للصيد "غير القانوني" المدفوع بالطلب الآسيوي على القرون التي تُستخدم في الطبّ التقليدي بسبب خصائص علاجية.

وفي ملجأ سرّي لوحيد القرن في مقاطعة ليمبوبو في شمال شرقي البلاد يؤوي بشكل رئيسي صغارًا حُرمت من أمّهاتها بعدما قُتلت الأخيرة في صيد غير قانوني، ترعى بعض الحيوانات العاشبة ذات الجلد السميك في سهل سافانا.

ووضع جيمس لاركن، وهو باحث في جامعة ويتواترسراند ومسؤول عن المبادرة، "شريحتين صغيرتين مشعتين في قرن" صغير وحيد القرن يبلغ عامًا واحدًا ويزن قرابة نصف طن.

وتقول نيثايا تشيتي، عميدة كلية العلوم في الجامعة نفسها، إن المواد المشعة "تجعل القرن سامًا وغير مفيد للاستهلاك البشري".

ويوضح لاركن أنّ وحيد القرن النائم والمثبّت في وضعية قرفصاء، لم يشعر بأي ألم، بالإضافة إلى أنّ جرعة المادة المشعة منخفضة جدًا لدرجة عدم تسببها بآثار على صحة الحيوان أو على البيئة.

وأعلنت الحكومة في فبراير مقتل 499 وحيد قرن عام 2023، معظمها في متنزهات وطنية، رغم الجهود التي بذلتها للحد من هذا النشاط غير القانوني. ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 11% عن أعداد وحيد القرن التي قُتلت عام 2022.