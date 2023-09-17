دراسة بريطانية تكشف التأثير "الصادم" للإساءة عبر الإنترنت على الفتيات

خلصت دراسة بريطانية نشرتها صحيفة "الغارديان" إلى أن السعادة بين الفتيات والشابات في المملكة المتحدة باتت عند أدنى مستوياتها منذ عام 2009، حيث أبلغ 37% منهن استقبالهن لمحتوى مزعج لهن.

وقال المشرف على مؤسسة "تشايلد لاين الخيرية" أنتوني عصفور: "إن عدد الاتصالات التي نتلقاها فيما يتعلق بالتحرش والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، وحتى التنمر، آخذ في الازدياد، إنه شيء يصيب الفتيات الصغيرات في الوقت الحالي"، متأملًا نتائج دراسة بريطانية تظهر أن السعادة بين الفتيات والشابات في أدنى مستوياتها منذ 2009.

وأضاف أنه يتم الاتصال مع مؤسسة "تشايلد لاين الخيرية" وفريقه من المتطوعين في لندن، 84 مرة في اليوم، في المتوسط، من قبل الأطفال والشباب الذين يعانون من محنة، لافتا إلى أن العديد من القضايا، لا سيما تلك المتعلقة بالإساءة عبر الإنترنت، تبدو صحيحة.

ونقلت الصحيفة عن تقرير لمنظمة الفتيات المشرفات، "Girlguiding"، أنه تم إرسال صور أو محتوى مزعج إلى 37% من الفتيات والشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 11 و21 عامًا من قبل أشخاص يعرفونهن، مقارنة بـ 17% قبل 10 سنوات.