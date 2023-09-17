دراسة بريطانية تكشف التأثير "الصادم" للإساءة عبر الإنترنت على الفتيات
خلصت دراسة بريطانية نشرتها صحيفة "الغارديان" إلى أن السعادة بين الفتيات والشابات في المملكة المتحدة باتت عند أدنى مستوياتها منذ عام 2009، حيث أبلغ 37% منهن استقبالهن لمحتوى مزعج لهن.
وقال المشرف على مؤسسة "تشايلد لاين الخيرية" أنتوني عصفور: "إن عدد الاتصالات التي نتلقاها فيما يتعلق بالتحرش والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، وحتى التنمر، آخذ في الازدياد، إنه شيء يصيب الفتيات الصغيرات في الوقت الحالي"، متأملًا نتائج دراسة بريطانية تظهر أن السعادة بين الفتيات والشابات في أدنى مستوياتها منذ 2009.
وأضاف أنه يتم الاتصال مع مؤسسة "تشايلد لاين الخيرية" وفريقه من المتطوعين في لندن، 84 مرة في اليوم، في المتوسط، من قبل الأطفال والشباب الذين يعانون من محنة، لافتا إلى أن العديد من القضايا، لا سيما تلك المتعلقة بالإساءة عبر الإنترنت، تبدو صحيحة.
ونقلت الصحيفة عن تقرير لمنظمة الفتيات المشرفات، "Girlguiding"، أنه تم إرسال صور أو محتوى مزعج إلى 37% من الفتيات والشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 11 و21 عامًا من قبل أشخاص يعرفونهن، مقارنة بـ 17% قبل 10 سنوات.
التأثير على الصحة العقلية
وقال 60% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 11 إلى 21 عامًا، والذين استجابوا لاستطلاع منظمة الفتيات المرشدات، إنهم قلقون بشأن التأثير السلبي لوجودهم على الإنترنت على صحتهم العقلية.
بدورها، قالت أولغا جوراس، أستاذة القانون في الجامعة المفتوحة التي قادت مؤخرًا أكبر استطلاع على الإطلاق في المملكة المتحدة حول العنف ضد المرأة عبر الإنترنت، إن التأثيرات على احترام الفتاة لذاتها يمكن أن تستمر حتى مرحلة البلوغ.
وأضافت: "يُظهر الاستطلاع الذي أجريته التأثير الضار الذي تحدثه حياتهم في الفضاء الإلكتروني على حياتهم اليومية، ليس الآن فقط ولكن على المدى الطويل".
واستمعت دراسة البروفيسور جوراس، التي أجرتها شركة YouGov عبر الإنترنت في شباط، إلى 4000 امرأة وفتاة، حيث قالت ثمانية من كل 10 إن تعرضهن للعنف عبر الإنترنت - والذي يتضمن الرسائل المسيئة، ومشاركة الصور الحميمة دون موافقتهن، والتصيد والتهديدات - قد أثر عليهن سلباً.
وأوضحت قائلة: "إنه بالنسبة للعديد من النساء، يؤدي الهجوم عليهن عبر الإنترنت إلى فقدان الثقة بالنفس والانسحاب من النشر أو المشاركة في المناقشات، حيث أيدت هذه النتيجة 37% من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 16 و24 عامًا، حيث إن العنف عبر الإنترنت جعلهن يشعرن بقدرة أقل على التعبير عن أنفسهن عبر الإنترنت".
وعبر البروفيسور جوراس عن قلقه من أن ذلك قد يؤدي إلى إسكات أصوات النساء في المجتمع الأوسع، والإضرار بفرص عملهن.
احترام المرأة
بدورهن، أكدت كل من سميث، وشارلوت كوك، وميلي جونسون، وجيا ميهتا، البالغات من العمر 16 عامًا، الموجودات في المقر الرئيسي لمنظمة الفتيات المرشدات في وسط لندن، أهمية تعليم الشباب كيفية احترام المرأة بشكل أفضل، لا سيما مع صعود الشخصيات المؤثرة الكارهة للنساء.
لسنا سعداء
وأوضحت "سميث"، التي تدرس الدراما في الجامعة، وفي أوقات فراغها تقود مجموعة "براونيز" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سبع وعشر سنوات، قائلة: "إن العديد منهم يتأثرون بنفس الضغوط التي يتعرض لها المراهقون".
وبينت "كوك" أنه على الرغم من التحديات التي يواجهها جيلها، فإنها متحمسة لما يمكنهم تحقيقه، كناشطين في مجال حقوق المرأة، وناشطين في مجال المناخ، وفي حياتهم المهنية، موضحة: "أعتقد أن هذا هو سبب عدم سعادتنا، لأنك كل يوم سوف تضع نفسك تحت الضغط لبذل قصارى جهدك حتى تتمكن من القيام بالشيء الذي تريد القيام به".
وشددت الصحيفة على أنه مع تعدد الضغوط التي تواجهها الشابات اليوم، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يوفر الآباء ومقدمو الرعاية مساحة لهن للتواصل بصراحة، داعية الآباء إلى منح أطفالهم مساحة وإجراء محادثة مفتوحة نوعًا ما.
وقالت في ختام تقريرها: "غالبًا ما يأمل المراهقون أن يتحدث معهم أحد".
المصدر: صحيفة الغارديان