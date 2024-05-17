الفنان جلال الزكي في حالة "خطيرة" إثر حادث سير

نُقل الفنان المصري جلال الزكي إلى المستشفى، إثر تعرضه لحادث سير مروع على طريق الواحات الظهير الصحراوي لمحافظة الجيزة، فيما أفادت مصادر بأن حالته الصحية "خطيرة".

وبحسب المصادر، أصيب الزكي بكسر في الذراع الأيمن، وكدمات في الرئة، وكسور متعددة في عدد من الضلوع.

وحضر رجال الشرطة إلى المستشفى لاستجواب الفنان حول الحادث، إلا أن الأطباء أخبروهم أن حالته الصحية لا تسمح بالاستجواب.