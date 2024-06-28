امرأة تسمم زوجها لعدم تقديره احتفالها بعيد ميلاده الـ50

وأفاد زوجها لمكتب عمدة مقاطعة لاكليد أنه يعتقد أن زوجته سممته. وأوضح أن طعم مشروبه كان "غريبًا" و"غير مألوف"، وبدأ يشعر بالمرض بعد شربه بفترة قصيرة.

وبعد أسبوعين، بدأت تظهر عليه أعراض مثل السعال بمخاط بني أو أصفر، والتهاب في الحلق، والقيء، والإسهال.

وذكر الزوج أن المشروبات الغازية التي تناولها خارج منزله كانت عادية، لكن الزجاجتين الموجودتين في مرآب منزله كان لهما طعم مختلف، وبعد مراجعة لقطات كاميرات المراقبة، اكتشف أن زوجته كانت تخلط مبيد الأعشاب مع المشروب.

وقدم الزوج زجاجة المشروب وشريط الفيديو كدليل "في حالة وفاته بسبب التسمم"، وعندما أخبر زوجته بأنه يشعر بالمرض، زعمت بأنه ربما يكون مصابًا بفيروس كورونا ويجب عليه الابتعاد عن الأحفاد.

وعند استجوابها، قالت ميشيل إنها كانت تحاول صنع "قاتل الأعشاب" وفقًا لوصفة شاهدتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها اعترفت في النهاية بأنها كان يجب عليها أن تطلقه، وأضافت الشرطة أن ميشيل كانت غاضبة من زوجها؛ لأنه لم يقدر حفل عيد ميلاده الخمسين.

ووُجهت إلى ميشيل تهمة الاعتداء من الدرجة الأولى واستخدام سلاح بشكل إجرامي، وتحتجز بدون كفالة في مركز احتجاز مقاطعة لاكليد، ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة في 2 يوليو.

ويشتبه الزوج في أن زوجته قامت بتسميمه إما للحصول على تعويضات التأمين على الحياة البالغة 500 ألف دولار، أو بسبب علاقة غرامية محتملة.