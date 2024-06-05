مصر.. إصابة 24 شخصا في حادث انقلاب حافلة
أصيب 24 شخصا في حادث انقلاب حافلة رحلات على طريق الصعيد بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث تم نقلهم إلى أحد المستشفيات القريبة.
وتلقت فرق الإنقاذ بلاغا من المرور يفيد بانقلاب الحافلة السياحية على الطريق السريع، إذ انحرف السائق عن الطريق فجأة ما أدى إلى انقلابها وكان بداخلها 52 راكبا.
وانتقلت على الفور قوة أمنية إلى مكان الحادث، وبرفقتها عدد من سيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى مستشفى قريب من الحادث، ليتبين من المعاينة الأولية أن الإصابات تراوحت بين كسور وكدمات، بينما نجا عدد كبير من الركاب.
وفي الصور التي تم تبادلها على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين تحطم واجهة الحافلة، وزجاجها الأمامي، بالإضافة إلى جزء من جانبها.
وكلفت النيابة العامة الشرطة بسرعة التحريات حول الحادث لكشف سبب حدوثه، فيما أمرت بعرض الحافلة السياحية على خبير فني لفحصها والكشف عن سبب انحرافها عن الطريق وانقلابها، كما أمرت بتوجيه الرعاية الطبية للمصابين.
وشهدت مصر العديد من حوادث الطرق خلال الفترة الماضية، ما دفع النيابة العامة للتحرك وإصدار قانون جديد يفيد بحبس كل من يتجاوز السرعة المقررة على الطرق في محاولة لتجنب الأخطار.