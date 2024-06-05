مصر.. إصابة 24 شخصا في حادث انقلاب حافلة

وانتقلت على الفور قوة أمنية إلى مكان الحادث، وبرفقتها عدد من سيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى مستشفى قريب من الحادث، ليتبين من المعاينة الأولية أن الإصابات تراوحت بين كسور وكدمات، بينما نجا عدد كبير من الركاب.

وفي الصور التي تم تبادلها على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين تحطم واجهة الحافلة، وزجاجها الأمامي، بالإضافة إلى جزء من جانبها.