ظهور مفاجئ لسمكة قرش على شاطئ إسباني شهير يثير الذعر (فيديو)
أثارت سمكة قرش ظهرت بشكل مفاجئ على أحد الشواطئ الشهيرة في إسبانيا، ذعرًا بين المصطافين ورواد البحر.
ورصد مقطع فيديو متداول، سمكة القرش، التي بلغ طولها نحو مترين ونصف المتر، بينما كانت زعنفتها بارزة في أثناء حركتها خارج الماء، فيما يُسمع الصراخ بين الناس بعد اقتحامها شاطئ "غران كناريا" الشهير.
ووفق صحيفة "الديلي ميل"، حضرت الشرطة إلى الموقع، وأطلقت إنذارًا، كما رفعت علمًا أحمر في مكان ظهور القرش في البحر، منعًا لاقتراب الأفراد وتعرضهم للخطر.
ويبدو من الفيديو المتداول، توجه القرش مسرعًا نحو الشاطئ، قبل أن يعود بعد أن وصل إلى الرمال، فيما ظهر كأنه يبحث عن فريسة.
ووفق شهود، فقد بدأ الأمر بإطلاق المنقذ لصفارته، وأشار على الجميع إلى ضرورة الخروج من الماء، مؤكدين رؤيتهم لزعنفة القرش بعدما اقترب، ما دفعهم للتحرك بأسرع وقت.