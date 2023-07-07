لوس أنجلوس.. آلاف المشردين والحلول قليلة

ولمعالجة المشكلة التي أرقت أصحاب القرار منذ عقود، أعلنت العمدة "باس" حالة الطوارئ على مستوى المدينة، وخصصت ما يزيد على 1.3 مليار دولار من الأموال لحل تلك المشكلة التي تتفاقم عاما بعد عام، وخصصت 250 مليون دولار لدعم مبادرة "Inside safe"، وهي مبادرة يعمل القائمون عليها على زيارة أماكن تواجد المشردين، حيث يحاول موظفو التوعية التابعون للمبادرة إقناع المشردين بالتخلي عن خيمهم وعرباتهم المهترئة والانتقال إلى غرف الفنادق المجهزة لاستقبالهم.