لوس أنجلوس.. آلاف المشردين والحلول قليلة
ازداد عدد المشردين في مدينة لوس أنجلوس بنسبة 10% عن العام الماضي، وهذا ما جعل العديد من سكان لوس أنجلوس يسخرون بشأن ما إذا كان بإمكان القادة السياسيين فعل أي شيء حقيقي لمحاربة قضية التشرد التي شغلت السكان والقادة على حد سواء، وفقا لما ورد في صحيفة "وول ستريت جورنال " الأمريكية.
وتواجه عمدة لوس أنجلوس الديمقراطية المنتخبة حديثًا "كارين باس"، ضغوطًا كبيرة من أجل إحداث تغيير وتأثير واضحين في معسكرات المشردين المنتشرة في لوس أنجلوس التي باتت تنتشر في كل مكان، حيث تسربت معسكراتهم إلى مناطق الأثرياء أيضًا ولم تقتصر على المناطق الشعبية.
وأصدرت عمدة المدينة والمسؤولون المحليون الآخرون أرقامًا أولية تظهر أن عدد الأشخاص الذين لا يملكون مأوى يصل إلى 75518 فردًا.
ولمعالجة المشكلة التي أرقت أصحاب القرار منذ عقود، أعلنت العمدة "باس" حالة الطوارئ على مستوى المدينة، وخصصت ما يزيد على 1.3 مليار دولار من الأموال لحل تلك المشكلة التي تتفاقم عاما بعد عام، وخصصت 250 مليون دولار لدعم مبادرة "Inside safe"، وهي مبادرة يعمل القائمون عليها على زيارة أماكن تواجد المشردين، حيث يحاول موظفو التوعية التابعون للمبادرة إقناع المشردين بالتخلي عن خيمهم وعرباتهم المهترئة والانتقال إلى غرف الفنادق المجهزة لاستقبالهم.
وأقنعت العمدة قادة المدن والمقاطعات بالتماشي مع رؤيتها التي تركز على إيواء المشردين بشكل فوري وسريع في غرف الفنادق، ومن ثم الالتفات إلى الحلول طويلة الأمد والتي تتمثل ببناء أماكن إقامة خاصة بهم..