حوادث الطعن تفرض "حالة الطوارئ" في المدارس البريطانية

عقوبات صارمة

وأشارت الصحيفة إلى أن حزب المحافظين وعد بتطبيق عقوبات أكثر صرامة تجاه مرتكبي تلك الجرائم، فيما عرض حزب العمال إنشاء مراكز شبابية مجتمعية، وإعادة تطبيق نظام التوقيف والتفتيش من قبل الشرطة.

وفي حديثها لصحيفة الإندبندنت، تعهدت وزيرة الداخلية في حكومة الظل، إيفيت كوبر، بأن يكون "حزب العمال أكثر صرامة في التعامل مع جرائم الطعن بالسكاكين، ومع مسببات هذه المشكلة".

ومع تزايد حالات وقوع جرائم الطعن بالسكاكين في المملكة المتحدة، وصف مفوض شؤون الأطفال السابق في إنكلترا الوضع بأنه "حالة طوارئ وطنية"، مضيفًا أن الهجمات بالسكاكين وحيازة هذه الأسلحة البيضاء أصبح الآن "جزءًا لا يتجزأ من الحياة في المدارس".

ونقلت الصحيفة عن رئيسة اللجنة المستقلة لحياة الشباب، آن لونجفيلد، قولها "تمثل السكاكين جانبًا مرعبًا من جوانب الحياة بالنسبة لعدد متزايد من المراهقين، ونحن نرى التأثير المروع والمأساوي لذلك كل أسبوع تقريبًا في عناوين الأخبار، كشباب تعرضوا للعنف أو في بعض الحالات فقدوا حياتهم".

وتابعت "إن تزايد هذه الجرائم يتزامن مع اقتراب بدء الفصل الدراسي في إنكلترا، لذلك أصبحت المدارس الآن تتعرض لهجمات بالسكاكين كجزء لا يتجزأ من الحياة اليومية فيها".

واتهمت لونجفيلد الحكومة البريطانية بعدم أخذ هذه القضية على محمل الجد، من خلال تراجع برامج الصحة العقلية ودعم الأسرة والشباب، مضيفة أن المدارس غالبًا ما تُترك وحدها للتعامل مع هذه الأمور دون حصولها على المساعدة التي تحتاجها.

وتصدرت جرائم الطعن في المدارس باستخدام السكاكين عناوين الأخبار في أبريل/نيسان الماضي، عندما تعرض مدرسان، وأحد الطلبة، للطعن في مدرسة "وادي عمان" في منطقة عمانفورد في ويلز، وفق الصحيفة.

وتواجه فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا ثلاث تهم تتعلق بمحاولة القتل وحيازة أداة حادة في إحدى المدارس عقب الحادث الذي وقع داخل المدرسة.

وأفادت الصحيفة بأن شرطة مدينة لندن قامت في الشهر نفسه بتعليم طلبة لا تتجاوز أعمارهم 13 عامًا حول كيفية علاج الجروح الناجمة عن الطعنات في مدرسة في ساوثوارك.

والأسبوع الماضي، تم تعليم التلاميذ في مدرسة ميرشانت تايلورز في ليفربول كيفية وقف النزيف الناتج عن إصابة ناجمة بطعنة باستخدام السكاكين.

في موازاة ذلك، اتخذت بعض المدارس البريطانية تدابير عملية لمنع جلب السكاكين إلى المدارس، بما في ذلك استخدام أجهزة الكشف عن المعادن لفحص التلاميذ القادمين بحثًا عن أسلحة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، عرض عمدة لندن هذه الأجهزة على جميع المدارس الثانوية، البالغ عددها 500 مدرسة.