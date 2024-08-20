ألقت الشرطة المصرية القبض على زوجة حارس عقار اتهمتها الفنانة الشابة منة عرفة بسرقة متعلقات من منزلها بكومباوند شهير، في حي التجمع الخامس بالقاهرة.

وتقدمت منة عرفة ببلاغ لمديرية أمن القاهرة اتهمت فيه زوجة حارس عقار بسرقة منزلها، والهروب إلى مكان مجهول.

وأوضحت عرفة في البلاغ أنه تمت سرقة بعض متعلقاتها وممتلكاتها الشخصية، وهي هاتف من نوع سامسونج، وحذاء من ماركة هيرمس، وشبشب، وإكسسوارات وزجاجة عطر، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 40 ألف جنيه.

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ووجه مدير الأمن المباحث بتكثيف التحريات وسرعة ضبط المتهمة، والتحفظ على المسروقات قبل التصرف بها.

وبإعداد الأكمنة، ألقت الشرطة القبض على المتهمة، وهي زوجة حارس منزل منة عرفة، التي أرشدت إلى مكان المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وترحيلها إلى النيابة العامة لتولي التحقيق.