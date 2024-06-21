الرياح القوية تؤجج حرائق غابات جديدة في اليونان

سُجّل 45 حريق غابات في اليونان، اليوم الجمعة، لليوم الثالث على التوالي، الذي يشهد رياحاً شديدة أدّت إلى عمليات إجلاء وقائية في عدد من القرى، خصوصاً في جنوب بيلوبونيز، حسبما أفاد عناصر إطفاء.

واندلعت أربعة حرائق كبيرة على الأقل في شبه جزيرة بيلوبونيز، خصوصاً قرب مدينة ميغالوبولي في أركاديا وفي مقاطعات أرغوليدا وميسينيا وأخايا، الواقعة على بعد ما بين 150 و250 كيلومتراً جنوب غرب أثينا.

وقال المتحدث باسم جهاز الإطفاء فاسيليس فاثراكوجيانيس، خلال مؤتمر صحافي، إنّ "الظروف المناخية صعبة للغاية؛ فقد تخطّت سرعة الرياح في بعض المناطق، الجمعة، 95 كيلومتراً في الساعة، ما يجعل من الصعب على طياري" قاذفات المياه التعامل معها.