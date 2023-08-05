إعلان عن تجمّع مفاجئ لمؤثر شهير يتحول إلى أعمال عنف

نظم مؤثر عبر الشبكات الاجتماعية تجمعاً مفاجئاً في نيويورك ضمّ حوالى ألفي شاب الجمعة، سرعان ما تحول إلى أعمال عنف في الشوارع أوقعت إصابات، على ما أعلنت الشرطة التي أوقفت عدداً من الأشخاص في القضية.

بدأت القصة الجمعة بدعوة وجهها عبر إنستغرام، المؤثر الأمريكي الأسود كاي سينات، البالغ 21 عاماً، طلب فيها من متابعيه مقابلته في جنوب مانهاتن، حيث قال إنه سيوزع على الحاضرين خلال بث مباشر هدايا مختلفة، بينها خصوصاً أجهزة "بلاي ستايشن 5".

واستجاب لهذه الدعوة آلاف الشباب، لا يقل عددهم عن ألفين بحسب التلفزيون الأمريكي، تجمعوا بسرعة كبيرة في منطقة يونيون سكوير، جنوب جزيرة مانهاتن، على أمل رؤية نجمهم كاي سينات، الذي لديه ملايين المتابعين على قناته عبر "تويتش" وحساباته على يوتيوب وانستغرام والشبكات الاجتماعية.

فجأة، ومن دون سبب ظاهر، بدأ الشباب في إلقاء مقذوفات من موقع قريب، مستهدفين أشخاصاً آخرين وعناصر الشرطة الذين انتشروا بسرعة بأعداد كبيرة.