تسارع غامض لدوران الأرض.. متى سيكون أقصر يوم في تاريخ البشرية؟

أعلن علماء أن اليوم الثلاثاء قد يكون أقصر يوم في تاريخ البشرية، محطما الرقم القياسي الذي سُجل قبل أسبوعين فقط، نتيجة لتسارع دوران الأرض بشكل غير مسبوق، وفق صحيفة "ديلي ميل".

وبحسب البيانات الحديثة، فإن الأرض قد دارت بشكل أسرع في 10 يوليو/تموز، إذ بلغ طول اليوم أقل بـ1.36 ميلي ثانية من المعدل الطبيعي البالغ 86,400 ثانية (أي 24 ساعة تماما).

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رقم قياسي قريب

وكان الرقم القياسي السابق قد سُجل في 9 يوليو/تموز، عندما كان اليوم أقصر بـ1.3 ميلي ثانية. الميلي ثانية، أي واحد على ألف من الثانية، تُعد فترة زمنية ضئيلة للغاية لا يمكن قياسها إلا باستخدام الساعات الذرية فائقة الدقة، التي ترصد ما يُعرف بـ"طول اليوم" أو LOD، وهي المدة التي تستغرقها الأرض للدوران الكامل حول محورها.

ورغم أن الفارق الزمني يبدو طفيفا، فإن العلماء يحذرون من أن له تأثيرات محتملة على أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS)، والأقمار الاصطناعية، وحتى على طرق قياس الزمن المعتمدة عالميًا.

من البطء إلى التسارع

ويقول الباحثون إن سبب تسارع دوران الأرض لا يزال غير واضح تماما، لكن بعض الفرضيات تشير إلى تأثيرات جاذبية القمر، والتغيرات في الغلاف الجوي، وذوبان الأنهار الجليدية، والتحولات في اللب المعدني للأرض، إضافة إلى ضعف المجال المغناطيسي للكوكب.

وقد اقترحت أبحاث حديثة من وكالة ناسا أن الأرض ربما تكون قد دخلت في "نقطة توازن مدارية" مع القمر، ما منحها دفعة طفيفة في السرعة.

الغريب أن الأرض، التي كانت في العقود الماضية تُبطئ دورانها تدريجيا بسبب جاذبية القمر، بدأت منذ عام 2020 في تسجيل تسارع متزايد، مع عدة أيام تسجل أقصر من المعتاد.

ومن المتوقع أن يُسفر هذا الاتجاه عن اتخاذ خطوة زمنية نادرة وهي إضافة ثانية كبيسة سالبة بحلول عام 2029، أي حذف ثانية من التوقيت العالمي المنسق (UTC) لمواءمته مع دوران الأرض الأسرع.

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تواريخ قياسية

في 5 يوليو/تموز 2024، سجلت الأرض أقصر يوم منذ بدء القياسات: أقصر بـ1.66 ميلي ثانية. وفي 30 يونيو/حزيران 2022، بلغ النقص 1.59 ميلي ثانية. أما في 19 يوليو/تموز 2020 و9 يوليو/حزيران 2021، فسجلت أياما أقصر بـ1.47 ميلي ثانية. وفي عام 2023، شهد العالم تباطؤًا طفيفًا، دون تسجيل أرقام قياسية.

لكن عام 2024 قلب الموازين، مسجلًا عدة أيام بقيم زمنية أقل من 24 ساعة، ما يجعله العام الأكثر تسارعًا في دوران الأرض منذ بدء الرصد في سبعينيات القرن الماضي.