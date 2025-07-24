"شك في سلوكها".. مصري ينهي حياة ابنته بطريقة مأساوية

شهدت منطقة بهتيم في محافظة القليوبية المصرية جريمة مروعة هزّت الرأي العام، بعدما أقدم أب على إجبار ابنته على إلقاء نفسها في ترعة الإسماعيلية؛ ما أدى إلى وفاتها، وذلك بعد أن راوده الشك في سلوكها وتواصلها مع أشخاص عبر الهاتف.

ووفقًا لما كشفته التحقيقات، تلقت أجهزة الأمن بلاغا يفيد بالعثور على جثمان فتاة في مياه الترعة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة. وانتقلت على الفور فرق البحث الجنائي إلى الموقع، ليتبين أن الجثة تعود لفتاة تبلغ من العمر 18 عاما، وهي طالبة تقيم بعزبة الصعايدة.

وتوصلت التحريات إلى أن والدها، الذي يبلغ من العمر 42 عاما، هو من يقف وراء الجريمة. وقد نشب خلاف بينه وبين ابنته، قام خلاله بالاعتداء عليها بالضرب، ثم اصطحبها إلى ضفاف ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد، وأجبرها على إلقاء نفسها في المياه، حيث تركها تغرق. وبعد يومين، تم العثور على جثمانها.

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وقامت قوات الإنقاذ بانتشال الجثة، حيث نُقلت إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات. وبعد تقنين الإجراءات، وإلقاء القبض على الأب، اعترف بارتكابه الواقعة بدافع "الشك في سلوكها".

ولا تزال التحقيقات جارية لكشف تفاصيل الجريمة، وسط حالة من الغضب والذهول بين سكان المنطقة.