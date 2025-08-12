"ديدي" يرفع قيمة دعوى التشهير بعد مزاعم الاعتداء الجنسي

صعّد مغني الراب الأمريكي شون "ديدي" كومبس معركته القانونية ضد إحدى مُدّعياته، كورتني بيرغس، ومحاميها أرييل ميتشل، إضافة إلى قناة "نيوز نيشن"، على خلفية نشر مزاعم تتعلق بامتلاكه تسجيلات مصورة لاعتداءات جنسية مزعومة.

وكان كومبس قد رفع في يناير الماضي دعوى قضائية ضد بيرغس مطالبًا بتعويض قدره 50 مليون دولار بتهمة التشهير، قبل أن يعدّل شكواه أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك في 11 أغسطس الجاري، ليرفع المبلغ المطلوب إلى 100 مليون دولار، بدعوى تعرضه لـ"ضرر جسيم لسمعته"، بسبب ما وصفه بـ"مزاعم كاذبة" و"هيجان إعلامي" ضده.

ويتهم كومبس ومحاموه بيرغس وميتشل بـ"نشر أكاذيب صادمة" والإيحاء بامتلاكهما أدلة على تورطه في "أعمال شنيعة" رغم علمهما بعدم وجود مثل هذه الأدلة، فيما حمّل قناة نيوز نيشن مسؤولية "تضخيم" هذه المزاعم ومنحها منصة إعلامية كبرى.

وتعود القضية إلى مقابلة بثتها القناة في أكتوبر 2024، زعم خلالها بيرغس وميتشل أن شخصًا أدلى بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى يمتلك مقاطع فيديو تُظهر كومبس وهو يعتدي جنسيًّا على قاصرين، بينهم مشاهير، خلال ما وصفوه بـ"حفلات مفزعة".

وأكد شون ديدي كومبس الذي يواجه محاكمة في قضية جنائية شهيرة تتعلق بجرائم جنسية، أن هذه التصريحات تهدف إلى التأثير على هيئة المحلفين عبر "تسميم عقولهم" بادعاءات لا أساس لها.