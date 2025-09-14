سلاف فواخرجي تعلق على قضية اغتصاب الفتاة السورية روان

علقت الفنانة السورية سلاف فواخرجي على قضية الفتاة السورية روان، التي تصدّرت قصتها المؤلمة مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا.

وتعرضت روان لجريمة اغتصاب بشعة في ريف محافظة حماة، لا سيما أن القضية لا تزال تتفاعل شعبيًا، وسط مطالبات واسعة بتحقيق العدالة ومحاسبة الجناة.

وسلّطت سلاف فواخرجي، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، الضوء على معاناة الفتاة روان، التي فقدت والدها، وتحمّلت مسؤولية إعالة أسرتها المكوّنة من أم وشقيق مريض، مبينة أن الجريمة وقعت فيما كانت روان تسعى لتأمين لقمة العيش والدواء لعائلتها.

وأشارت الفنانة سلاف إلى أن روان لم تُستهدف فقط بسبب هشاشتها الاجتماعية، بل أيضًا بسبب انتمائها الطائفي، بحسب تعبيرها، مضيفة أن روان "سقطت كغنيمة على الطريق"، في توصيف يعكس وحشية ما تعرضت له.

وأشادت الفنانة السورية بموقف عائلة الفتاة، ووصفت شجاعتهم في كسر حاجز الصمت وطرح القضية للرأي العام، بأنه موقف نادر وجريء، رغم ما يحمله من ألم.

واعتبرت الفنانة سلاف أن الفتاة روان باتت رمزًا وقدّيسة تمثّل كل فتاة وامرأة سورية تواجه خطر العنف والاغتصاب، مطالبة بتطبيق العدالة ومحاسبة جميع المتورطين في الجريمة.

ونوهت الفنانة السورية بأن ما جرى لا يمكن وصفه حادثًا فرديًا، بل هو جرح وطني يمس كرامة المجتمع السوري بأسره.