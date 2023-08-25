أسما شريف منير تظهر حليقة الرأس في مهرجان القاهرة

وأضافت أن حلاقة شعرها كاملاً رغم صعوبته كقرار إلا أنه جعلها تشعر بالقوة والتفاؤل، ووصفت الخطوة بالجريئة والمرعبة، وبأنها تظهر رغبتها بالتحرر والبداية الجديدة.

وبينت أن ما يهمها هو شعورها بالراحة، وأنها لا تتأثر بالهجوم عليها، كون شعرها سيعود إلى طبيعته بعد فترة، ولكنها لن تتمكن من عيش تجربة حلاقة شعرها بذات الشعور مرة أخرى.

وتصدر الفيديو الخاص بحلاقة شعر أسما شريف منير مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب جهل البعض لأسباب حلاقتها لشعرها بشكلٍ مفاجئ.

وفي تصريح أدلت به لـ"فوشيا" قالت أسما، إنها اتخذت قرار حلق شعرها في 3 ثوانٍ فقط، وإن أحدًا لم يدفعها للإقدام على هذه الخطوة، مؤكدة أنها فعلتها بكامل إرادتها، وأنها مرتاحة بها جدًا.

وعن الأشخاص الذين اتهموها بحلق شعرها لتصدر الترند، قالت إن هذه الادعاءات أصبحت مكررة من الجمهور.

وأكدت أسما أنها لن تتدخل في قرار ابنتها في حال أرادت حلق شعرها أيضًا، مشددة على أن هذا أمر شخصي ونفسي يخص صاحبه.