بعد 40 عاماً من اختفائه.. العثور على رفات رجل في سوريا

عثر سكان مدينة درعا جنوب سوريا، يوم الجمعة، على رفات رجل اختفى منذ 40 عامًا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكر موقع "درعا 24" أن الرفات تعود لسليمان خليل الوردان من بلدة الجيزة في الريف الشرقي لدرعا، الذي اختفى منذ أربعين عامًا.