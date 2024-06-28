بعد 40 عاماً من اختفائه.. العثور على رفات رجل في سوريا
عثر سكان مدينة درعا جنوب سوريا، يوم الجمعة، على رفات رجل اختفى منذ 40 عامًا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
وذكر موقع "درعا 24" أن الرفات تعود لسليمان خليل الوردان من بلدة الجيزة في الريف الشرقي لدرعا، الذي اختفى منذ أربعين عامًا.
وأوضح الموقع أن الرفات وُجدت داخل بئر في أثناء أعمال صيانة وتنظيف قام بها مالكو البئر.
وقال مصدر محلي من بلدة الجيزة لمراسل "درعا 24"، إن أصحاب البئر بدؤوا أعمال الصيانة ليكتشفوا وجود بقايا ملابس وعظام بشرية.
وأضاف المصدر أنه بعد الفحص، عُثِر داخل الملابس على بطاقة شخصية تحمل اسم سليمان.
وأكد أحمد الوردان، ابن أخ المتوفى، صحة هذه الرواية، مشيرًا إلى أن عمه سليمان اختفى منذ 40 عامًا دون معرفة شيء عنه، حتى العثور على رفاته داخل البئر الذي كان يخضع لأعمال التنظيف، وتبين من البطاقة الشخصية أن سليمان من مواليد العام 1965.