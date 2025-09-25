اعتقال مسن يوناني بعد حيازته قطعا أثرية محظورة وجنيناً بشرياً

ألقت السلطات اليونانية القبض على رجل يبلغ من العمر 77 عامًا بعد العثور بحوزته على 39 قطعة أثرية، من بينها مزهريات ورؤوس من الرخام والطين، وجرة تحتوي على جنين بشري.

وأوضحت الشرطة أن الرجل أُمر سابقًا بتسليم 16 قطعة من مجموعته إلى الجهات المختصة، لكنه لم يمتثل للأمر، ما أدى إلى إلغاء رخصته واعتقاله.

ويواجه الرجل تهمًا متعددة، أبرزها انتهاك قوانين حماية الآثار والتراث الثقافي.

وذكرت السلطات اليونانية أن المتهم كان قد تقدم بطلب سابق للحصول على ترخيص لامتلاك 28 قطعة أثرية يُعتقد أنها ذات أهمية، وقد تمت الموافقة على 12 منها، بينما طلبت هيئة الآثار استلام الـ16 قطعة المتبقية، لكن رفض المتهم الالتزام بذلك أدى إلى توقيفه.





