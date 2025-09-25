logo
منوعات

اعتقال مسن يوناني بعد حيازته قطعا أثرية محظورة وجنيناً بشرياً

تعبيريةالمصدر: iStock
إرم نيوز
إرم نيوز

ألقت السلطات اليونانية القبض على رجل يبلغ من العمر 77 عامًا بعد العثور بحوزته على 39 قطعة أثرية، من بينها مزهريات ورؤوس من الرخام والطين، وجرة تحتوي على جنين بشري.

وأوضحت الشرطة أن الرجل أُمر سابقًا بتسليم 16 قطعة من مجموعته إلى الجهات المختصة، لكنه لم يمتثل للأمر، ما أدى إلى إلغاء رخصته واعتقاله.

ويواجه الرجل تهمًا متعددة، أبرزها انتهاك قوانين حماية الآثار والتراث الثقافي.

وذكرت السلطات اليونانية أن المتهم كان قد تقدم بطلب سابق للحصول على ترخيص لامتلاك 28 قطعة أثرية يُعتقد أنها ذات أهمية، وقد تمت الموافقة على 12 منها، بينما طلبت هيئة الآثار استلام الـ16 قطعة المتبقية، لكن رفض المتهم الالتزام بذلك أدى إلى توقيفه.

 

