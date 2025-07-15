سبب صادم زاد ضحايا حريق دار المسنين في ماساشوستس الأمريكية (فيديو)

ذكرت نقابة لرجال الإطفاء في ولاية ماساتشوستس الأمريكية أن نقص العمالة عرقل جهود الاستجابة لحريق شب في دار لرعاية المسنين بالولاية وتسبب بوفاة 9 أشخاص.

وقال رجال الإطفاء في مدينة "فول ريفر" إنه كان بإمكانهم إنقاذ مزيد من الأرواح حال وجود مزيد من القوى العاملة، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وكان الحريق الذي اندلع في وقت متأخر، الأحد، قد حاصر المقيمين في دار "جابرييل هاوس" وهي منشأة على بعد نحو 50 ميلا جنوبي بوسطن.

واندلعت ألسنة اللهب في دار رعاية مسنين في ماساتشوستس، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص واحتجاز نزلاء داخلها، بعضهم كان يتدلى من النوافذ ويصرخ طلبًا للمساعدة.

وقال مسؤولون في النقابة، خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، إن رجال الإطفاء لم يتمكنوا من القيام باستجابة كافية، لأن المدينة ليس لديها ما يكفي من الموظفين.