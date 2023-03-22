رُصدت من أبوظبي.. الصورة الأولى لهلال رمضان 2023

نشر مركز الفلك الدولي على صفحته في تويتر، الصورة الأولى لهلال شهر رمضان المبارك، تم التقاطها صباح اليوم الأربعاء من أبوظبي، بوساطة مرصد الختم الفلكي التابع للمركز.

وأوضح المركز أن الصورة تم التقاطها الساعة 10:30 صباحا بتوقيت الإمارات، موضحا أن بعد القمر عن الشمس كان وقت التصوير 8.2.

وأشار إلى أن الصورة كانت واضحة، بسبب ازدياد بعد القمر عن الشمس وعن الأفق.