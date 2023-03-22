رُصدت من أبوظبي.. الصورة الأولى لهلال رمضان 2023
نشر مركز الفلك الدولي على صفحته في تويتر، الصورة الأولى لهلال شهر رمضان المبارك، تم التقاطها صباح اليوم الأربعاء من أبوظبي، بوساطة مرصد الختم الفلكي التابع للمركز.
وأوضح المركز أن الصورة تم التقاطها الساعة 10:30 صباحا بتوقيت الإمارات، موضحا أن بعد القمر عن الشمس كان وقت التصوير 8.2.
وأشار إلى أن الصورة كانت واضحة، بسبب ازدياد بعد القمر عن الشمس وعن الأفق.
وتتحرى أكثر من 14 دولة هلال رمضان اليوم الأربعاء لأنه يوم 29 شعبان فيها، ليكون رمضان يوم الخميس إن ثبتت الرؤية، أو يوم الجمعة إن لم تثبت.
ومن الدول التي ستتحرى الهلال اليوم، أندونيسيا، ماليزيا، بروناي، الهند، بنغلادش، أفغانستان، باكستان، إيران، عُمان، الأردن، الجزائر، المغرب،موريتانيا.
ونشر مركز الفلك الدولي خريطة للعالم توضح المناطق التي من الممكن فيها رؤية هلال شهر رمضان اليوم إن كان بالعين المجردة أو بوساطة التلسكوب.