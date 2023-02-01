أول أكسيد الكربون قاتل صامت في الأجهزة المنزلية.. كيف تحمي نفسك منه؟

يعرّف خبراء الصحة غاز أول أكسيد الكربون بالقاتل الصامت، الذي يمكن أن ينتشر في منازلنا دون أن ندري به لأنه بلا لون أو رائحة.

وبحسب مركز NRPC الأمريكي والمختص بالمعلومات والإرشادات حول التعامل مع السموم، فإن أعراض التسمم بهذا الغاز تتشابه مع الإنفلونزا، وتشمل الإصابة بالصداع والغثيان والنعاس والقيء وفقدان الوعي. وقد يؤدي استنشاقه على فترات طويلة إلى الوفاة.

ووفق إحصائيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، فإن نحو 50000 شخص في أمريكا وحدها يصابون بمشكلات صحية متفاوتة جراء التسمم بهذا الغاز، بينما يموت أكثر من 400 شخص.

كيف يتسرب هذا الغاز في المنازل؟

أكد مركز NRPC، أن أول أكسيد الكربون ينتج عندما يحترق الوقود بشكل جزئي، حيث يوجد بكافة الأجهزة المنزلية التي تعمل بمشتقات الوقود الأحفوري كالغاز والفحم، مثل مواقد وأفران الطبخ، والشوايات والمدافئ وسخانات المياه والمولدات والمجففات، وكذلك السيارات.

وحذر المركز من أن نسبة هذا الغاز ترتفع في المنازل خلال موسم الشتاء، وذلك مع استخدام أجهزة التدفئة التي تعمل بالوقود الأحفوري.