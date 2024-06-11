مصر.. "سفاح التجمع" يروي للنيابة أحداثاً "موجعة"

وبين أنه فكر في استدراجها إلى منزله وإعطائها قرصَي مخدر من نوع "كوتبيكس"، وقتلها بعد أن يسري مفعول المخدر بجسدها، مثلما فعل مع "رحمة"، الضحية التي سبقتها.

ومضى قائلًا: "بالفعل جاءت إلى منزلي وأقمت معها علاقة، وكنت قد جهزت "كرافته" أو ربطة عنق على الكنبة لخنقها بها".

وأشار إلى أنه ترك ضحيته على السرير تحت تأثير المخدر، وذهب ليوصل نجله إلى المدرسة، ثم عاد ليقتلها.