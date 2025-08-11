الجزائر.. مصرع 3 وإصابة 48 بحادث سير مروع

شهدت ولاية قسنطينة، صباح اليوم الاثنين، حادثًا مروريًا مروعًا، أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية وأربعين آخرين، بجروح متفاوتة الخطورة، من بينها حالات حرجة.

وبحسب صحف محلية، وقع الحادث نتيجة اصطدام تسلسلي مروّع بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة وعربة خفيفة، في مشهد خلّف فوضى ودمارًا على امتداد الطريق الوطني رقم 27.

وهرعت فرق الحماية المدنية الجزائرية إلى مكان الحادث بمجرد تلقيها نداء الاستغاثة، وباشرت تقديم الإسعافات الأولية للضحايا، قبل نقلهم على وجه السرعة إلى كلّ من مستشفى "ديدوش مراد"، والمركز الاستشفائي الجامعي "ابن باديس"، بالإضافة إلى مستشفى "حي البير"، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

من جهته، أكّد السيد عبد الخالق صيودة، والي ولاية قسنطينة، تجنيد الإمكانات البشرية والمادية كافة، بما في ذلك الفرق الطبية وشبه الطبية، وأعوان الحماية المدنية، وكذا مصالح الأمن، لضمان تكفّل أمثل بالمصابين. كما شدّد على أهمية توفير الدعم النفسي، لا سيما للأطفال الذين كانوا من بين ضحايا الحادث.

وفتحت السلطات المختصة تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادث المروع، والكشف عن أسباب وقوعه، في ظل تنامي حوادث المرور على مدار الشهور الأخيرة على مستوى طرق السير في الجزائر.