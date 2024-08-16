يعدّ برج خليفة أعجوبة في الهندسة الحديثة، ويمثل رمزا طموحا للابتكار في دبي. ويبلغ ارتفاع البرج الشاهق 828 مترا، بينما اشتهر تصميمه المذهل حول العالم.

لكن مع ذلك، هناك عدة حقائق حول هذا المعلم الفريد، تزيد من جاذبيته، ومكانته السياحية.

ووفق صحيفة "تايمز أو إنديا"، يتميز برج خليفة بأنه إنجاز هندسي، يتكون من خرسانة عالية القوة توفر الثبات والمقاومة اللازمة لقوى الرياح، إذ تم بناء قالبه باستخدام طريقة فريدة تسمة "شكل القفز"، والتي تسمح لهيكله بأن يكون على ارتفاع شاهق غير مسبوق، مع الحفاظ على سلامته.

أسرع مصعد في العالم

ويحتل برج خليفة، أطول مبنى في العالم، المرتبة الثالثة في القائمة، ويتميز بسرعة مصعد تبلغ 36 كم/ساعة (600 م/دقيقة).

توفر مصاعده (ذات الطابقين) كذلك، التي يتسع كل منها من 12 إلى 14 راكبًا، أسرع الرحلات ذات الطابقين على مستوى العالم، وتغطي مسافة مذهلة.

يستمتع الركاب بأطول رحلة ممكنة بالمصعد، حيث يسافرون مسافة 504 أمتار إلى أعلى محطة على ارتفاع 638 مترًا فوق سطح الأرض.

أعلى مطعم في العالم

في الطابق 122 من برج خليفة يقع مطعم "أتموسفير"، الحائز على لقب أعلى مطعم في العالم.

يتمتع الضيوف الذين يتناولون الطعام في المطعم بإطلالات خلابة على أفق دبي، بينما يتذوقون المأكولات الشهية.

ويوفر الموقع الفريد للمطعم تجربة طعام لا مثيل لها، إذ يمكن للزبائن الاستمتاع بإطلالة على المدينة من ارتفاع 442 مترًا فوق سطح الأرض.

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جدول زمني قياسي للبناء

تم الانتهاء من بناء برج خليفة في خمس سنوات فقط، وهو إطار زمني قصير جدًا لمثل هذا المشروع المعقد.

بدأ البناء في العام 2004 واكتمل في العام 2009، وذلك بفضل تقنيات البناء المبتكرة وإدارة المشاريع الفعالة. ويعد الصعود السريع للمبنى بمنزلة شهادة على كفاءة وقدرة فرق البناء المشاركة.

تصميم البرج الفريد

تم تصميم البرج المميز لبرج خليفة، والذي يمتد على ارتفاعه، ليس فقط من أجل التأثير البصري ولكن أيضًا لتعزيز الاستقرار الهيكلي. يعمل البرج كعنصر حاسم في نظام مقاومة الرياح في المبنى، ما يضمن بقاء الهيكل مستقرًا حتى في ظل الرياح القوية.

ويساهم تصميمه الأنيق في تعزيز الكفاءة الديناميكية الهوائية الشاملة للمبنى.

دور في السياحة

عندما فتح برج خليفة أبوابه لأول مرة، استحوذ على انتباه العالم فورا، وأصبح رمزًا فوريًا ووجهة يجب على المسافرين زيارته. قبل اكتمال البرج، كانت دبي معروفة في المقام الأول بمراكز التسوق الفخمة والفنادق الفخمة والشواطئ المشمسة.

لكن وصول برج خليفة غيّر قواعد اللعبة، ورفع مكانة المدينة ووضعها كمدينة عالمية فريدة.

لقد ألهم البرج موجة جديدة من العجائب المعمارية، مع تطور أفق المدينة باستمرار ليشمل ناطحات السحاب الشاهقة والتصميم المستقبلي والميزات المستدامة المبتكرة. وقد أدى هذا بدوره إلى جذب عدد متزايد من المهندسين المعماريين والمصممين والمخططين الحضريين إلى المدينة، ما زاد من سمعة دبي كمركز للابتكار وأرضية اختبار لتقنيات البناء المتطورة.