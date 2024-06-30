الأردن.. وفاة مسعف بعد إنقاذ أطفال علقوا بلعبة ترفيهية (صورة)
خيم الحزن على منصات التواصل الاجتماعي في الأردن، بعد تناقل خبر وفاة مسعف توفي بعد جروح بليغة أصيب بها إثر إنقاذ أطفال علقوا في لعبة ترفيهية بمحافظة الزرقاء شرقي العاصمة عمان.
وفي التفاصيل، توفي المسعف محمد ماجد الفوارس، متأثرًا بإصابته أثناء قيامه بواجبه في الحفاظ على الأرواح، وفق بيان صدرر عن الشرطة الأردنية.
وقال مصدر أمني أردني لـ إرم نيوز: إن الحادثة تعود لثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تعرضت إحدى الألعاب داخل مدينة للملاهي في محافظة الزرقاء لعطل مفاجئ وبداخلها مجموعة من الأطفال، حيث تحركت فرق الإنقاذ والإسعاف للمكان على الفور.
وأضاف المصدر أنه أثناء التعامل مع العطل تعرض أحد المسعفين للإصابة بعد أن أسهم في إخلاء الأطفال كافة من داخل اللعبة دون إصابات تذكر، لكنه توفي اليوم الأحد حيث كانت إصابته بليغة.
ونعت مديرية الأمن العام الأردني المسعف الشاب، كما تداول زملاؤه وعدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورته، مرفقينها بعبارات الحزن مقرونة بالفخر على ما قام به من عمل بطولي في إنقاذ أرواح الأطفال.