الأردن.. وفاة مسعف بعد إنقاذ أطفال علقوا بلعبة ترفيهية (صورة)

وقال مصدر أمني أردني لـ إرم نيوز: إن الحادثة تعود لثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تعرضت إحدى الألعاب داخل مدينة للملاهي في محافظة الزرقاء لعطل مفاجئ وبداخلها مجموعة من الأطفال، حيث تحركت فرق الإنقاذ والإسعاف للمكان على الفور.

وأضاف المصدر أنه أثناء التعامل مع العطل تعرض أحد المسعفين للإصابة بعد أن أسهم في إخلاء الأطفال كافة من داخل اللعبة دون إصابات تذكر، لكنه توفي اليوم الأحد حيث كانت إصابته بليغة.

ونعت مديرية الأمن العام الأردني المسعف الشاب، كما تداول زملاؤه وعدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورته، مرفقينها بعبارات الحزن مقرونة بالفخر على ما قام به من عمل بطولي في إنقاذ أرواح الأطفال.