1.5 مليون مسلم يبدأون مناسك الحج في مكة لقضاء يوم "التروية"
بدأ أكثر من مليون ونصف مليون مسلم مناسك الحج، اليوم الجمعة، بالتوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس": "بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوافد، صباح اليوم الجمعة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية".
ويُحرِم المتمتعون المتحللون من العمرة من أماكنهم سواءً داخل مكة أو خارجها، حيث يبقى الحجاج بها إلى ما بعد بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة.
ويتوجهون بعدها للوقوف بجبل عرفات (الوقفة الكبرى)، ثم يعودون إليها بعد "النفرة" من عرفة والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام (10 - 11 - 12 - 13) ذي الحجة، ورمي الجمرات الثلاث، بحسب "واس".
ويقول مسؤولون سعوديون إن أكثر من 1.5 مليون حاج أجنبي موجودون في المملكة، اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي، ومن المتوقع أن ينضم إليهم مئات آلاف السعوديين.
وتقام مناسك الحج هذا العام، يوم 14 من شهر يونيو/ حزيران الجاري وحتى 19 من الشهر نفسه.