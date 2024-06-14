1.5 مليون مسلم يبدأون مناسك الحج في مكة لقضاء يوم "التروية"

بدأ أكثر من مليون ونصف مليون مسلم مناسك الحج، اليوم الجمعة، بالتوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس": "بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوافد، صباح اليوم الجمعة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية".

ويُحرِم المتمتعون المتحللون من العمرة من أماكنهم سواءً داخل مكة أو خارجها، حيث يبقى الحجاج بها إلى ما بعد بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة.

ويتوجهون بعدها للوقوف بجبل عرفات (الوقفة الكبرى)، ثم يعودون إليها بعد "النفرة" من عرفة والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام (10 - 11 - 12 - 13) ذي الحجة، ورمي الجمرات الثلاث، بحسب "واس".