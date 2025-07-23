فقد القدرة على الكلام والمشي.. تدهور صحة بروس ويليس

يواجه النجم العالمي بروس ويليس، البالغ من العمر 70 عامًا، مرحلة صعبة في صراعه مع مرض الخرف الجبهي الصدغي، وهو المرض الذي أجبره على الاعتزال المبكر للتمثيل.

وبحسب صحيفة "The Express"، فإن الحالة الصحية لويليس تدهورت بشكل ملحوظ، ويُقال إنه فقد القدرة على النطق، والقراءة، وحتى المشي، مع غياب أي تأكيد رسمي من عائلته حول هذه التطورات.

وتشير التقارير إلى أنه أصبح "أقرب إلى الصمت التام"، ويعاني صعوبات في الحركة.

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ورغم المرض، لا يزال بروس محاطًا بدعم عائلي كبير؛ فهو أب لخمس بنات، ثلاث من زوجته السابقة الممثلة ديمي مور، هن: رومر (36 عامًا)، وسكوت (34 عامًا)، وتالولا (31 عامًا)، وابنتين من زوجته الحالية إيما هيمنغ، هما: مابل (13 عامًا)، وإيفلين (11 عامًا). وتحرص العائلة على البقاء إلى جانبه باستمرار، في ظل هذه المرحلة الصعبة من حياته.

وكان بروس ويليس قد تألق في تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة، من خلال أفلام ضخمة مثل Armageddon وDie Hard. ومع تدهور صحته، قرر الابتعاد تدريجيًا عن الأضواء، مكتفيًا بأدوار صغيرة حتى اختتم مسيرته عام 2023 بفيلم Assassin.

وكانت العائلة قد كشفت في وقت سابق عن تشخيص ويليس بمرض "الحبسة الكلامية" عام 2022، وهو اضطراب يؤثر في القدرة على التواصل. ومع الوقت، تطور المرض إلى نوع نادر من الخرف يؤثر في السلوك واللغة والوظائف الحركية.

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ويشير خبراء الصحة إلى أن الخرف الجبهي الصدغي يصيب عادة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و64 عامًا، وتتمثل أعراضه الأولى في تغيرات سلوكية أو صعوبة في إيجاد الكلمات أو ضعف في الحكم على الأمور، قبل أن يحدّ تدريجيًا من القدرة على الحركة والكلام.

ورغم كل شيء، لا يزال اسم بروس ويليس محفورًا في ذاكرة محبيه كأحد أكثر نجوم الأكشن تأثيرًا في هوليوود.