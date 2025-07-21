بعد طلاقها من كريم محمود عبدالعزيز.. من هي آن الرفاعي؟

تفاجأت الأوساط الفنية والشعبية في مصر والوطن العربي بالكشف عن أنباء طلاق الفنان الشاب كريم محمود عبدالعزيز من زوجته آن الرفاعي.

وذكرت تقارير مصرية أن طلاق نجل "الساحر" الفنان الراحل محمود عبدالعزيز من آن الرفاعي، جاءت بعد قصة حب قصيرة توجها زواج استمر 14 عاما.

ورغم أن الطرفين لم يتحدثا سابقاً عن طلاقهما، إلا أن مصادر ربطت الانفصال بخلافات نشبت بعد انتشار شائعة علاقة بين كريم وفنانة مصرية.

من هي آن الرفاعي؟

آن الرفاعي هي ابنة رجل الأعمال المصري المعروف مجدي الرفاعي، وهي مصممة أزياء شابة تقدم تصميمات عملية وأنيقة وراقية بعيدة عن الابتذال، تناسب الرجال والنساء.

تزوجت آن من كريم في العام 2011، ولم تكن حينها من مشاهير الوسط الفني، وأنجبت منه 3 بنات، الأولى كندة عام 2012 والثانية خديجة عام 2015 والثالثة حبيبة عام 2020.

فضلت آن الرفاعي على الدوام البعد عن الأضواء والحفاظ على خصوصية عائلتها، ولم تكن كثيرة الظهور مع زوجها، إلا في مناسبات قليلة، وكان انشغالها مقصوراً على أسرتها وعملها في مجال تصميم الأزياء.

وأطلقت آن علامتها التجارية الخاصة في مجال الأزياء باسم "تصميمات آن الرفاعي" وتقوم بعرض تصميماتها بنفسها دون الاستعانة بعارضات أزياء، وفق مواقع مصرية.

اشتهرت علامتها التجارية في مصر، وارتدت من أزيائها فنانات شهيرات مثل دنيا سمير غانم؛ ما ساعد على ترسيخ مكانة وتواجد علامتها محلياً.