زجاجة ماء تنقذ حياة امرأة وكلبتها من هجوم دب شرس (صور)

نجت امرأة من ولاية كونيتيكت الأمريكية وكلبتها من هجوم دب شرس، بعد أن استخدمت زجاجة ماء معدنية للدفاع عن حيوانها الأليف خلال نزهة في الغابة.

كانت كايلي روي تتنزه برفقة كلبتها "فينيكس"، البالغة من العمر 10 سنوات، على أحد المسارات بالقرب من جبل تالكوت في بلدة سيمسبري، عندما صادفت دبّة مع شبلين.

وفي البداية، بدت الأمور هادئة، لكن سرعان ما هاجمت الدبّة الأم الكلبة وأمسكتها من عنقها وسحبتها إلى داخل الغابة.

وقالت روي لصحيفة "هارتفورد كورانت": "كانت لحظة مرعبة... لم أستطع أن أتركها، كان عليّ أن أفعل شيئًا"، واستجمعت قوتها واستخدمت زجاجة ماء معدنية كانت بحوزتها لضرب الدبّة على وجهها وأنفها، ما دفع الحيوان إلى التراجع والانسحاب مع شبلَيْها.

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وبعد لحظات من الذعر، تمكنت روي من استعادة كلبتها المصابة، ونقلتها على الفور إلى مستشفى بيطري، حيث تبيّن أن فينيكس لم تتعرض لأي أضرار داخلية، لكنها كانت بحاجة إلى علاج طويل وإشراف طبي.

وأشار الفريق البيطري إلى أن الكلبة نجت بـ"معجزة"، فيما قالت روي إنها شعرت بالصدمة عندما رأت آثار الجروح بعد حلاقة فراء الكلبة لتقييم إصاباتها.

وتخضع الكلبة فينيكس حاليًا لفترة نقاهة في المنزل، ومن المتوقع أن تتعافى بشكل كامل خلال الأسابيع المقبلة، وأطلقت روي حملة لجمع التبرعات لتغطية نفقات العلاج، جمعت حتى الآن نحو 14 ألف دولار.

واختتمت روي بالقول: "فينيكس ليست مجرد كلبة، إنها عائلتي، أنقذتني من قبل، وحان الوقت لأردّ الجميل".