الموت يغيّب الممثلة الإيطالية كلوديا كاردينالي

غيّب الموت، يوم الثلاثاء عملاقة سينما ستينيات القرن العشرين الممثلة الفرنسية الإيطالية كلوديا كاردينالي، التي رحلت عن عمر يُناهز الـ87 عامًا.

ورحلت كاردينالي "عن 87 عاماً محاطةً بأبنائها" في مقر إقامتها في نيمور بضواحي العاصمة الفرنسية باريس، بحسب مدير أعمالها.

وأدّت كاردينالي المولودة في تونس أدواراً في أفلام لعدد من أبرز المخرجين، مثل: لوكينو فيسكونتي، وفيديريكو فيليني، وريتشارد بروكس، وهنري فيرنوي، وسيرجيو ليوني.

وقال مدير أعمالها لوران سافري في رسالة نصية إلى "فرانس برس"، "إنها تترك لنا إرث امرأة حرة وملهَمة، في مسيرتها كفنانة وكامرأة على السواء".