الجونة السينمائي يمنح منة شلبي جائزة "الإنجاز الإبداعي"

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن منح جائزة الإنجاز الإبداعي للفنانة المصرية منة شلبي، وذلك في الدورة الثامنة التي تنطلق في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر المقبل.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لإسهامات منة شلبي الفنية المتواصلة، وأعمالها المتميزة التي تركت أثرًا واضحًا في السينما المصرية والعربية.

وتعد جائزة الإنجاز الإبداعي من أبرز الجوائز التي يمنحها المهرجان، وتُخصص لتكريم السينمائيين الذين شكلت أعمالهم علامات فارقة في مسار الفن السابع، حيث كانت الجائزة قد مُنحت في الدورة السابقة عام 2024 للفنان محمود حميدة.

وفي سياق تكريم الرموز السينمائية، أعلنت إدارة المهرجان أيضًا عن تنظيم برنامج خاص للاحتفاء بالمخرج الراحل يوسف شاهين، وذلك بمناسبة اقتراب الذكرى المئوية لميلاده في يناير 2026.

ويتضمن البرنامج عروضًا استعادية لأفلام مختارة من أرشيف شاهين، بالإضافة إلى أعمال لمخرجين تأثروا بأسلوبه ورؤيته السينمائية، على أن تُعلن تفاصيل العروض لاحقًا.

ويأتي هذا التكريم تأكيدًا لمكانة يوسف شاهين كأحد أبرز المخرجين العرب، الذين كرّسوا مسيرتهم لتحويل السينما إلى منصة للتعبير الفني الحر، والمساءلة الاجتماعية، والجرأة في الطرح.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي تتضمن ثلاث مسابقات رئيسية، هي: مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة، بمشاركة نحو 70 فيلمًا من الإنتاجات الحديثة، وبعضها يُعرض أول مرة.