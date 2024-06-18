بسبب نظرته لـ"الأضحية".. طفل جزائري يثير تفاعلا واسعا (فيديو)

وتداول نشطاء جزائريون الفيديو، الذي وثق استراق الطفل النظر من خلف سور منزلهم إلى جيرانه أثناء ذبح الأضحية، معبرين عن حزنهم بسبب غلاء الأسعار، الذي حرم العديد من الجزائريين من الأضحية.

ووصف رواد مواقع التواصل المشهد بـ"القاسي"، لافتين إلى أنّ غلاء الأسعار حرم الأطفال من المشاركة في ذبح الأضحية، كمظهر من مظاهر العيد الذي يبعث السرور والبهجة في نفوسهم.

وتصدر الفيديو حديث رواد مواقع التواصل في الجزائر، داعين الله أن تزول الغمة ويعود الازدهار للجزائر.