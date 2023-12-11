الجزائر.. 8 سنوات سجنا لملكة جمال شمال أفريقيا وحيدة قروج

قضت محكمة جزائرية بتسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية مقدرة بنحو 20 ألف يورو في حق وحيدة قروج ملكة جمال شمال أفريقيا في نسختها السابقة، مع الحكم بالسجن المؤبد ضد زوجها الذي لا يزال في حالة فرار.

وفي أطوار محاكمة مثيرة للمتهمة الموقوفة منذ أشهر، قضت محكمة الجنايات بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة أحكاما بالسجن ضد قروج مع الأمر برد سيارة من نوع مرسيدس للمحكوم عليها، فيما تقاسم معها نفس العقوبة 3 متهمين موقوفين.

أما زوج ملكة جمال شمال أفريقيا، المكنى "أنيس جوارة" وشريك آخر له وهما في حالة فرار تم الحكم عليهما بعقوبة السجن المؤبد.

ويتابع جميع المتهمين بجناية حيازة وتخزين وبيع المخدرات بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة.

وكانت غرفة الاتهام بقضاء العاصمة، قد أصدرت في حكمها تأييد أمر قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي بإبقاء المتهمة وحيدة قروج تحت الرقابة القضائية.

وأثارت حادثة توقيف المتهمة وحيدة قروج، ضجة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تزامن إيقافها مع احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة 2023.

وانتهت عملية تفتيش رجال الأمن منزلها العائلي في العاصمة الجزائرية عن حجز 1.5 كيلوغرام من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين كانت مخبأة تحت البلاط في حمام المنزل، إلى جانب حجز أكثر من 1000 قرص مهلوس وسيارتين فخمتين ومبالغ مالية كبيرة.

وتعد المتهمة عارضة أزياء جزائرية حيث كانت ضيفة إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة ليلة رأس السنة الماضية، في بث مسجل حين مداهمة الشرطة بيتها وألقي القبض عليها في تلك الليلة، بينما تمكّن زوجها من الفرار بمجرد علمه بخبر اعتقال زوجته.

واشتهرت قروج على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حصولها على لقب "ملكة جمال التراث الأفريقي".