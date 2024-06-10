تشريح جثة الدكتور مايكل موسلي يكشف تفاصيل لحظاته الأخيرة

كشف تقرير الطب الشرعي، أن الدكتور مايكل موسلي توفي بعد ساعات قليلة من تواجده برفقة زوجته، حسبما جاء في صحيفة "ميترو" البريطانية.

وأكدت الزوجة أن الجثة التي تم اكتشافها صباح أمس الأحد في منطقة صخرية بالقرب من شاطئ "أجيا مارينا" في جزيرة سيمي اليونانية تعود فعلًا لزوجها الدكتور مايكل موسلي، واصفة خسارتها بأنها "مدمرة".

وقالت أرملة الطبيب الشهير، إن زوجها البالغ من العمر 67 عامًا، والذي فُقد بعد أن تركها مع أصدقائه على شاطئ أجيوس نيكولاوس يوم الأربعاء نحو الساعة الـ1.30 ظهرًا، للقيام برحلة "تسلق" اتخذ طريقًا خاطئًا فسقط في البحر، قبل أن تعثر فرق الإنقاذ على جثته.

واستبعد الفحص الأولي الذي أجراه الطبيب الشرعي نظرية مقتل الطبيب بجريمة في وقت سابق اليوم، وزعم أنه توفي في حدود الساعة الرابعة مساءً.