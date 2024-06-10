تشريح جثة الدكتور مايكل موسلي يكشف تفاصيل لحظاته الأخيرة
كشف تقرير الطب الشرعي، أن الدكتور مايكل موسلي توفي بعد ساعات قليلة من تواجده برفقة زوجته، حسبما جاء في صحيفة "ميترو" البريطانية.
وأكدت الزوجة أن الجثة التي تم اكتشافها صباح أمس الأحد في منطقة صخرية بالقرب من شاطئ "أجيا مارينا" في جزيرة سيمي اليونانية تعود فعلًا لزوجها الدكتور مايكل موسلي، واصفة خسارتها بأنها "مدمرة".
وقالت أرملة الطبيب الشهير، إن زوجها البالغ من العمر 67 عامًا، والذي فُقد بعد أن تركها مع أصدقائه على شاطئ أجيوس نيكولاوس يوم الأربعاء نحو الساعة الـ1.30 ظهرًا، للقيام برحلة "تسلق" اتخذ طريقًا خاطئًا فسقط في البحر، قبل أن تعثر فرق الإنقاذ على جثته.
واستبعد الفحص الأولي الذي أجراه الطبيب الشرعي نظرية مقتل الطبيب بجريمة في وقت سابق اليوم، وزعم أنه توفي في حدود الساعة الرابعة مساءً.
وقالت الصحيفة إنه تم إجراء فحوصات على جثة الطبيب في مركز بجزيرة رودس اليوم الاثنين، للتأكد من سبب الوفاة، وأظهر تشريح الجثة أن الوفاة لم تبين إصابة الطبيب بأي عارض صحي قبل الوفاة، كما لم يتبين ظهور أي نشاط إجرامي.
وتأتي هذه المعلومات، بعد الكشف عن لقطات كاميرات المراقبة التي أظهرت سقوط موسلي بالقرب من المكان الذي تم العثور فيه على جثته، إذ قالت أرملته إنه "كاد يصل" إلى بر الأمان.
ووفقًا للتقارير، تُظهر اللقطات الطبيب الشهير وهو يشق طريقه أسفل منحدر صخري بالقرب من السياج قبل أن يسقط بعيدًا عن الأنظار.
واشتهر الدكتور موسلي بنشر النظام الغذائي 5: 2 وظهوره في برامج تلفزيونية بارزة منها The One Show و This Morning، كما نال شهر واسعة بعد تطبيقه العديد من التجارب الطبية على نفسه، منها ابتلع دودة شريطية، وتحضير حلوى من دمه.
وكان الطبيب اختفى عن الأنظار بعد خروجه في نزهة على الأقدام إلى وسط الجزيرة اليونانية، يوم الأربعاء الماضي، وبعد عمليات البحث الموسعة، عثر على جثته في البحر أمس الأحد.