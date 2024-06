تشريح جثة الدكتور مايكل موسلي يكشف تفاصيل لحظاته الأخيرة

واشتهر الدكتور موسلي بنشر النظام الغذائي 5: 2 وظهوره في برامج تلفزيونية بارزة منها The One Show و This Morning، كما نال شهر واسعة بعد تطبيقه العديد من التجارب الطبية على نفسه، منها ابتلع دودة شريطية، وتحضير حلوى من دمه.

وكان الطبيب اختفى عن الأنظار بعد خروجه في نزهة على الأقدام إلى وسط الجزيرة اليونانية، يوم الأربعاء الماضي، وبعد عمليات البحث الموسعة، عثر على جثته في البحر أمس الأحد.