بعمر 92 عامًا.. قطب الإعلام روبرت مردوخ يعلن خطوبته
يستعد قطب الإعلام الأسترالي-الأمريكي روبرت مردوخ البالغ من العمر 92 عامًا للزواج للمرة الخامسة بعد إعلان خطوبته من امرأة تصغره بنحو 26 عاماً.
وأشارت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، اليوم الإثنين، إلى أن مردوخ الذي يملك مئات المؤسسات الإعلامية في الولايات المتحدة ودول أخرى، أنهى إجراءات طلاقه من زوجته الرابعة جيري هول العام الماضي.
وذكرت الصحيفة أن مردوخ أعلن خطوبته أخيراً على آن ليزلي سميث البالغة من العمر 66 عاماً، والتي عملت سابقاً في شرطة سان فرانسيسكو وكانت متزوجة سابقًا من المغني تشيستر سميث، الذي توفي عام 2008.
ولفتت الصحيفة إلى أن مردوخ وسميث التقيا قبل ستة أشهر، بعد وقت قصير من انتهاء زواجه من هول البالغة 66 عامًا، مضيفة أنها ستكون المرة الخامسة التي يتزوج فيها مردوخ.
وقالت الصحيفة: "تقدم مردوخ لخطبة سميث في مدينة نيويورك يوم الجمعة بالتزامن مع عيد القديس باتريك، وقدم لسميث خاتم سوليتير من ألماس قائلاً لها: أنا ربع أيرلندي".
ونقلت الصحيفة عن مردوخ قوله: "كنت متوتراً للغاية، كنت أخشى الوقوع في الحب، لكنني كنت أعلم أن هذا الزواج سيكون الأخير. من الأفضل أن يكون.. أنا سعيد".
من جهتها، قالت سميث: "أنا أرملة منذ 14 سنة. مثل روبرت. كان زوجي رجل أعمال. عمل في الصحف المحلية وطور محطات إذاعية وتليفزيونية وساعد في الترويج لجامعة Univision. لذلك أنا أتحدث لغة روبرت (الإعلام). نحن نتشارك نفس المعتقدات".
وأضافت: "أنا في الحقيقة سعيدة. اقتربت بعمري من 70 عاماً، أي أنني الآن في النصف الأخير. انتظرت الوقت المناسب. الأصدقاء سعداء من أجلي".
وكشف مردوخ أنه وسميث التقيا في مزرعة الكروم الخاصة به في كاليفورنيا في أواخر العام الماضي، عندما استضاف حفلًا لـ 200 شخص وفقاً للصحيفة، التي أشارت إلى أن الزوجين يعتزمان إقامة حفل زفاف الصيف المقبل.
ولفتت الصحيفة إلى أن مردوخ تزوج من زوجته الأولى باتريشيا عام 1956 ووقع الطلاق بعد 10 سنوات مضيفة أن زواجه الثاني من آنا أستمر من عام 1967 حتى عام 1999.
وفي نفس العام، تزوج من ويندي وكانا معًا حتى عام 2013، قبل أن يعقد قرانه على هول بعد ثلاث سنوات.