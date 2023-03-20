بعمر 92 عامًا.. قطب الإعلام روبرت مردوخ يعلن خطوبته

وذكرت الصحيفة أن مردوخ أعلن خطوبته أخيراً على آن ليزلي سميث البالغة من العمر 66 عاماً، والتي عملت سابقاً في شرطة سان فرانسيسكو وكانت متزوجة سابقًا من المغني تشيستر سميث، الذي توفي عام 2008.

ولفتت الصحيفة إلى أن مردوخ وسميث التقيا قبل ستة أشهر، بعد وقت قصير من انتهاء زواجه من هول البالغة 66 عامًا، مضيفة أنها ستكون المرة الخامسة التي يتزوج فيها مردوخ.

وقالت الصحيفة: "تقدم مردوخ لخطبة سميث في مدينة نيويورك يوم الجمعة بالتزامن مع عيد القديس باتريك، وقدم لسميث خاتم سوليتير من ألماس قائلاً لها: أنا ربع أيرلندي".

ونقلت الصحيفة عن مردوخ قوله: "كنت متوتراً للغاية، كنت أخشى الوقوع في الحب، لكنني كنت أعلم أن هذا الزواج سيكون الأخير. من الأفضل أن يكون.. أنا سعيد".